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вторник, 24 ноября 2020 18:56

Налоговики отчитались о доходах в госбюджет

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Налоговики отчитались о доходах в госбюджет
За год налоговики перевыполнили план. Фото: pexels.com

24 ноября Государственная налоговая служба выполнила годовой план по доходам общего фонда госбюджета.

Бюджет получил более 460 млрд грн. План составлял 458 млрд грн. Перевыполнение составляет 4,5 млрд, передает Минфин.

Годовой план не выполнили отдельные источники. Но общие поступления обусловленны перевыполнением других. По НДС поступило на 28,4 млрд больше, чем планировали.

Собрали сверх плана 2,2 млрд админштрафов и 0,7 млрд акцизных сборов.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что перевыполнение произошло благодаря сокращению объемов теневых операций.

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Если возмещение НДС происходит без задержек и в определенные сроки, то в ноябре ожидается возмещения более 12 млрд грн.

"При этом до конца года еще больше месяца. Да, я доволен работой профессиональной команды налоговой. На протяжении последних полгода мы видели регулярное перевыполнение доходной части, что дало нам возможность наверстать то отставание в доходах бюджета общего фонда, которое было с мая. Ожидаю таких же положительных тенденций и эффективности работы налоговой и в дальнейшем", - подчеркнул Марченко.

Из Фонда борьбы с Covid-19 использовали 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн. На мероприятия в сфере здравоохранения потратили 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн, сообщают в Министерстве финансов.

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