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четверг, 11 февраля 2021 10:29

Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix

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Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
Определенные услуги компаний могут подорожать из-за этого налога. Фото: unsplash

Украина обяжет техногигантов, среди которых Google, Facebook и Netflix, платить налог на добавленную стоимость электронных услуг, проданных украинцам.

Дополнительный налог для этого вводить не будут, цитирует председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева "Укринформ".

Нардеп объяснил, что НДС должны платить все, но в Украине нет инструментов для администрирования такой деятельности для техногигантов. Поэтому его прописали в новом законопроекте.

"Наши рекламисты должны платить НДС, а транснациональные гиганты от него фактически освобождены. Это неправильная ситуация, ее нужно исправить. И, кстати, мы встречались с Facebook, другими крупными компаниями, они не возражали против уплаты налога", - отметил он.

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По словам Гетманцева, новый закон должен ввести облегченный механизм уплаты НДС.

"Удаленная регистрация в электронном кабинете, оплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать", - добавил нардеп.

Гетманцев предполагает, что определенные услуги компаний могут подорожать из-за этого налога.

В рамках "Дія City" будут взимать НДФЛ, военный сбор и ЕСВ. Налог на прибыль заменит налог на выведенный капитал.

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11
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