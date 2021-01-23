Накопительная пенсионная система в Украине заработает с 2023 года - Лазебная

Рассказали о накопительной пенсионной системе. Фото: РБК

Министр социальной политики Марина Лазебная надеется на старт накопительной пенсионной системы в 2023 году.

"Я надеюсь, что 2021 год будет годом принятия закона о накопительной пенсионной системе, 2022 год будет годом принятия всех необходимых подзаконных актов и подготовки всей инфраструктуры и 2023 год станет годом, когда работающие люди – те категории, которые будут определены в законе, – будут откладывать из своей заработной платы по 2% на свои накопительные собственные счета", – она сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Обязательной накопительная система будет для людей до 50 лет, а для остальных она будет добровольной.

Предусматривается, что налогоплательщик сможет выбирать самостоятельно авторизованный негосударственный пенсионный фонд, который непосредственно будет контролировать накопительные счета.

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Напомним, ранее Лазебная заявила, что Минсоцполитики запросит дополнительные 10 млрд на субсидии.