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четверг, 30 сентября 2021 20:40

"Нафтогаз" сможет взять под контроль "Донецкоблгаз"

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&quot;Нафтогаз&quot; сможет взять под контроль &quot;Донецкоблгаз&quot;
"Нафтогаз" получил большую часть акций ПАО. Фото: "24 канал"

Антимонопольный комитет разрешил "Нафтогазу" взять под контроль "Донецкоблгаз".

Он получит в управление акции, обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления "Донецкоблгаза", сообщает АМКУ.

Комитет установил, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 49,88% акций с запретом использования, отчуждения и распоряжения ими.

Концентрация происходит в соответствии с распоряжением КМУ от 15 сентября 2021 года.

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"По информации заявителя, целью концентрации является предотвращение чрезвычайной ситуации техногенного характера и прекращение нарушения законодательства и лицензионных условий осуществления его хозяйственной деятельности. Как к концентрации, так и после ее осуществления, задействованный рынок будет находиться в состоянии естественной монополии, следовательно не происходит структурных изменений спроса и/или предложения на указанном рынке в местах осуществления хозяйственной деятельности ПАО "Донецкоблгаз", - говорится в позиции АМКУ.

Донецкоблгаз С 6 марта прекратил газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго".

Компания заявила, что ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" остался без поставщика природного газа из-за долгов перед АО "НАК" Нафтогаз Украины ".

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Донецкоблгаз может быть возвращен в госсферы управления в случае выявления нарушений.

СБУ установила, что власникамиДонецькоблгазу являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории России.

При этом общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение.

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