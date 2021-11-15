"Нафтогаз" допустили к сертификации "Северного потока-2"

Витренко надеется, что Германия услышит его доводы. Фото: Reuters

НАК "Нафтогаз Украины" будет участвовать в сертификации оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Украину допустил немецкий регулятор BNetzA, сообщил глава правления компании Юрий Витренко в Facebook.

"Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", - написал он.

Немецкий регулятор должен определить, введут ли газопровод в эксплуатацию и при каких условиях.

"Европейское энергетическое законодательство требует, чтобы оператор "Северного потока-2" был полностью обособленным и независимым от Газпрома. И чтобы третьи стороны получили доступ к этому газопроводу не только на последних километрах, а по всему трубопроводу – от начальной точки в России до конечной в Германии", - добавил Витренко.

Он призвал немецкий регулятор принять во внимание влияние "Северного потока-2" на конкуренцию на рынке газа и других странах. Принцип конкурентности должен применяться и к остальным трубопроводам, по которым российский газ транспортируется в Европу.

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"Европейские компании должны получать газ на восточной границе Украины и самостоятельно решать, как его транспортировать и хранить", - пояснил он.

Решение о сертификации оператора должно быть принято до 8 января 2022 года.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что цены на газ на внутреннем рынке Украины снизятся, если страна перестанет импортировать голубое топливо и станет его экспортером. Для этого необходимо сделать Украину настоящим газовым хабом.