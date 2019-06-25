Нацбанк выпустит металлические 5 и 10 грн: назвали дату

Общественности Нацбанк представил металлические 5 и 10 грн в прошлом году. Фото: Деловая столица

В этом году в обращении появятся металлические гривны номиналом 5 грн. В следующем году - номиналом 10 грн.

"В 2019-м мы выпустим в оборот монеты номиналом 5 гривен, в 2020-м - 10 гривен", - заявил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга.

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Кроме того, на брифинге стало известно, что 25 октября 2019-го в обращение введут банкноту номиналом 1000 грн.

Также с 1 октября перестанут быть платежным средством монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. Их полностью выведут из обращения. В то же время обменять мелкие монеты украинцы смогут в течение следующих 3-х лет.

Украина отказалась от бумажных банкнот номиналом 1 и 2 грн. Нацбанк прекратил печатать их. В замен с 27 апреля 2018-го ввел в обращение металлические деньги соответствующего номинала. Монеты номиналом 5 и 10 грн Национальный банк представил еще в прошлом году.