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среда, 20 января 2021 10:27

Нацбанк выпустит 200-гривневую банкноту из серебра

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21 января 2021 года, к 150-летию Леси Украинки, Национальный банк Украины выпустит сувенирную серебряную банкноту номиналом 200 грн.

Серебряная банкнота воспроизводит дизайн 200-гривневой банкноты образца 2019 года, рассказывает пресс-служба Нацбанка.

На лицевой стороне изображен портрет Леси Украинки, на оборотной - въездная башня Луцкого замка.

Автор: НБУ
 

Банкнота изготовлена Банкнотно-монетным двором Национального банка из серебра 999,9 пробы. Масса - не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Элемент отделки - голограмма.

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Реализация сувенирной банкноты на 1-м этапе будет происходить через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

Нереализованные на электронных аукционах серебряные банкноты поступят для продажи через другие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка Украины.

С 21 января 2021 года в обращение введут памятную монету, посвященную украинской поэтессе, драматургу, переводчице, литературному критику и общественному деятелю - Лесе Украинке.

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