Нацбанк спрогнозировал, сколько денег переведут заробитчане в 2020 году

Падение переводов от работников смогут компенсировать. Фото: pixabay

Объемы денежных переводов украинских трудовых мигрантов по итогам 2020 года составят около 10 млрд долл.

Такой обновленный прогноз относительно денежных переводов приводит в Инфляционном отчете Национальный банк Украины, передает "Громадське".

Перед этим НБУ прогнозировал, что переводы трудовых мигрантов наоборот вырастут: с 12 млрд долл. в 2019 году до 12,5 млрд долл. в 2020-м. Но из-за коронавируса и карантина значительная часть работников, по расчетам НБУ - около 10%, вернулись в Украину, еще около 10% отменили свои поездки на сезонные работы за рубеж.

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"Вместе с тем доходы работников, которые остались за рубежом, снизятся вследствие охлаждения экономики этих стран. Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину с 12,5 до 10 млрд долл. США", - отмечают в инфляционном отчете.

Этот прогноз может сбыться, поскольку во ІІ полугодии 2020-го деловая активность будет восстанавливаться, а карантинные мероприятия в мире - отменяться.

"Однако падение переводов от гастарбайтеров будет более чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия", - сообщили в отчете Нацбанка.

Среди стран Европы и Центральной Азии в 2019 году Украина стала одним из государств, которое получило больше всего денежных переводов. Трудовые мигранты перевели домой $15,8 млрд, об этом свидетельствуют расчеты в докладе Всемирного банка. Денежные переводы мигрантов составляют около 10% от ВВП Украины.