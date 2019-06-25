Нацбанк пытается удержать курс доллара

Доллар стоит 26,19 грн. Фото: Politeka.net

Национальный банк Украины на 26 июня установил курс доллара на уровне 26,19 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел 2 коп. Стоит 29,82 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,15 грн, продают по 26,21 грн.

За евро предлагают 29,50 грн. Продают по 29,68 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

До 2020 года доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.