Нацбанк посчитал, каких денег в Украине больше всего

В Украине на 1 июля 2021 года 24,4% от объема всей наличности составляют банкноты номиналом 200 гривен. Их насчитывают 717,9 млн штук.

Вторыми по численности в наличном обращении есть банкноты номиналом 500 гривен - 638,7 млн штук, сообщает пресс-служба НБУ.

Среди монет наиболее распространенная монета номиналом 10 копеек - 3,989 млрд штук. Это 29% от монет в наличном обращении.

Автор: НБУ В наличном обращении среди банкнот больше всего денег номиналом 200 гривен.

Меньше всего насчитывают банкнот номиналом 1000 гривен. Их численность составляет 73,8 млн штук. Это 2,5% от общего количества банкнот в обращении. Среди монет меньше всего номиналом 10 гривен - 48,2 млн штук.

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В обращении остается 452,1 млн штук "золотых" одногривневых монет. Их постепенно регулятор выводит из обращения. Но они все еще остаются платежным средством.

Национальный банк работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны. Стремятся сделать их удобными в использовании. В обращение НБУ ввел их 2018 года. 2019-го украинцы стали пользоваться монетой номиналом 5 гривен, а 3 июня в обращении появилась монета номиналом 10 гривен.