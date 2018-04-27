Нацбанк назвал условие для увеличения гарантированной суммы по вкладам

Фонд гарантирования вкладов должен создать комфорт, прежде всего, для лиц с небольшими сбережениями. Поскольку они не имеют достаточной компетенции для оценки надежности банка, в котором открывают депозит. Фото: Mind.ua

Национальный банк поддерживает повышение гарантированной суммы возмещения в среднесрочной перспективе.

В Нацбанке отмечают, что сегодня 98,5% вкладов подпадают под систему гарантирования вкладов физлиц в пределах 200 тыс. грн. Повышение суммы гарантирования целесообразно в среднесрочной перспективе, пишет FinClub.

Правда регулятор добавил, что решению о повышении лимита должны предшествовать профессиональные дискуссии о необходимой гарантированной доли депозитов.

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По международной практике, Фонд гарантирования вкладов должен создать комфорт, прежде всего, для лиц с небольшими сбережениями. Поскольку они не имеют достаточной компетенции для оценки надежности банка, в котором открывают депозит.

С другой стороны, эффективная система должна предусматривать невыплату значительной по сумме доли вкладов. Иначе возникнет так называемый "моральный риск". Когда вкладчики, будучи уверены в том, что государство вернет средства в случае банкротства банка, будут вкладывать их в банки со сверхвысокими ставками и рисками банкротства, пояснили в НБУ.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 2019-го планирует увеличить гарантированную сумму возмещения. Ожидается, что гарантии по вкладам вырастут с 200 тыс. грн до 800 тыс. грн.