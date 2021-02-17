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среда, 17 февраля 2021 09:57

Нацбанк назвал одну из главных проблем 2020 года

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Нацбанк назвал одну из главных проблем 2020 года
Если коллекторы продолжают угрожать, советуют обратиться с письменной жалобой на руководство финкомпании или банка. Фото: unsplash

В прошлом году значительная часть обращений по микрофинансовым компаниям и банкам касалась жестких мер по взысканию задолженности.

Коллекторская деятельность стала одной из главных проблем 2020 года, связанных с защитой прав потребителей, говорится в отчете НБУ.

Регулятор сообщает, что клиенты финансовых учреждений жаловались на угрозы. Для должников, его знакомых, родных и друзей организовывали круглосуточный автодозвон. Также распространяли личную информацию.

"Такие действия коллекторов противоречат ряду статей Конституции Украины, Гражданского кодекса и нарушают нормы, установленные Законом Украины "О защите персональных данных", - говорят в Нацбанке.

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Во избежание таких ситуаций в НБУ советуют:

- не допускать просрочки кредита, что ведет к привлечению коллекторов.

- в случае возникновения таких ситуаций, попробовать договориться о реструктуризации долга и прекращении действий коллекторов.

- если коллекторы продолжают угрожать, обратиться с письменной жалобой на руководство финкомпании или банка, а также в НБУ.

"Вы можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных", - добавляют в Нацбанке.

Перед оформлением кредита потребитель может самостоятельно проверить, передадут ли его долг коллекторам в случае несвоевременной выплаты. Это можно сделать на сайте Нацбанка.

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Дата
17
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