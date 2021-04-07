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среда, 07 апреля 2021 00:30

МВФ в ближайшее время заключит совместное соглашение с Украиной

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МВФ в ближайшее время заключит совместное соглашение с Украиной
МВФ и Украина собираются заключить совместное соглашение. Фото: Reuters

Украина планирует в ближайшие 2 месяца заключить соглашение с Международным валютным фондом.

Он называется staff level agreement, сказал глава Минфина Сергей Марченко в эфире одного из украинских телеканалов.

После принятия соглашения staff level agreement, Украина продолжит делать все, чтобы получить средства от МВФ.

Мы ожидаем, что достигнем договоренности на уровне персонала в ближайшие 2 месяца, и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства - сказал Марченко.

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Staff level agreement - договор между поставщиком услуг и пользователем об уровне услуг. Он содержит количественные и качественные характеристики предоставляемых услуг, такие как их доступность, поддержка пользователей, время исправления неисправности и прочее.

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