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вторник, 23 февраля 2021 11:50

Мошенники в Украине активизировали старую схему: как распознать обман

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Мошенники в Украине активизировали старую схему: как распознать обман
Мошенники выдают себя за представителей государственного банка. Фото: pexels.com

В Украине активизировалась старая схема мошенничества. Аферисты рассылают доверчивым гражданам сообщение о выигрыше машины.

Схему улучшили: теперь жертве показывают новенький автомобиль, чтобы не осталось сомнений. Впрочем, чтобы получить "выигрыш" надо оплатить квитанции, "налог на выигрыш", предупреждает "Сегодня".

Мошенники выдают себя за представителей государственного банка. Люди без задних мыслей оплачивают квитанции, а в итоге остаются и без денег, и без авто. Для большей правдоподобности рекламные предложения таких "акций" аферисты распространяют в соцсетях.

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В таких случаях эксперты по безопасности советуют:

- перейти на официальную страницу бренда и убедиться в том, что акция вообще существует;

- позвонить по телефонам, указанным на сайте рекламодателя, и уточнить все детали.

Если вдруг вам звонят и сообщают, что вы стали победителем, получили автомобиль, а вы при этом не регистрировались ни в одной акции, это на 100% мошенническая схема.

Украинцам советуют осторожно относиться к вакансиям, где предлагают бесплатно выполнить большое тестовое задание, сообщить конфиденциальные данные или купить обучения. За такими объявлениями вероятно стоят мошенники.

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