Мошенники считывают данные с карт тех, кто снимает наличные: как избежать

Украинцам советуют при вводе PIN-кода прикрывать клавиатуру рукой. Фото: unsplash

В Украине все чаще встречаются случаи скиммингового мошенничества.

Злоумышленники устанавливают в банкоматах почти незаметны устройства, которые считывают данные платежных карт. Так мошенники получают доступ к счетам жертв.

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Чтобы уменьшить риски пострадать от скимингового мошенничества, в Киберполиции советуют:

- пользоваться банкоматами, расположенными в отделениях банков, гипермаркетах и ​​освещенных, многолюдных местах, где сложно незаметно установить сторонние приборы;

- внимательно осматривать банкомат перед использованием. Если есть несоответствие элементов по цвету или подозрительные детали, то лучше выбрать другой банкомат;

- не сообщать никому данные банковской карты, особенно CVV и PIN-код;

- не передавать карту посторонним при расчетах в заведениях питания, магазинах;

- при вводе PIN-кода прикрывать клавиатуру рукой. Это поможет предотвратить кражу карточных данных с помощью скрытых видеокамер.

В Украине появился новый вид мошенничества. Аферисты выдают себя за ремонтников. Убирают технику якобы в сервис, а потом исчезают с гаджетами.