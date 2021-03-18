Мошенники считывают данные с карт тех, кто снимает наличные: как избежать

В Украине все чаще встречаются случаи скиммингового мошенничества.
Злоумышленники устанавливают в банкоматах почти незаметны устройства, которые считывают данные платежных карт. Так мошенники получают доступ к счетам жертв.
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Чтобы уменьшить риски пострадать от скимингового мошенничества, в Киберполиции советуют:
- пользоваться банкоматами, расположенными в отделениях банков, гипермаркетах и освещенных, многолюдных местах, где сложно незаметно установить сторонние приборы;
- внимательно осматривать банкомат перед использованием. Если есть несоответствие элементов по цвету или подозрительные детали, то лучше выбрать другой банкомат;
- не сообщать никому данные банковской карты, особенно CVV и PIN-код;
- не передавать карту посторонним при расчетах в заведениях питания, магазинах;
- при вводе PIN-кода прикрывать клавиатуру рукой. Это поможет предотвратить кражу карточных данных с помощью скрытых видеокамер.
В Украине появился новый вид мошенничества. Аферисты выдают себя за ремонтников. Убирают технику якобы в сервис, а потом исчезают с гаджетами.
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