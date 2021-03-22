Мошенники придумали новую схему обмана украинцев

Адвокат советует не спешить переводить деньги. Фото: pixabay.com

В разгар пандемии в Украине придумали новую схему мошенничества. Людям звонят от имени родственников и просят помочь с лечением Covid-19.

На днях мошенники обманули жительницу Киевской области, передает "Обозреватель". В полицию она не обращалась, поскольку сумма небольшая. Людмиле на мобильный позвонил мужчина и представился двоюродным братом. Сказал, что у него температура 39,2°С.

"Я последний раз своего родственника видела лет 10 назад. Мужской голос говорит, что это Саша. Он не мог назвать, в какой больнице находится, сообщил лишь, что забрала его скорая с Троещины. И попросил пополнить ему мобильный телефон на 80 грн. Конечно, я сразу отправила деньги. И минуты не прошло, он звонит и просит еще подкинуть, мол, пакет стоит 150 грн. Я перевела. Попросила сына с ним связаться. Может, ему что – то нужно, а он стесняется мне сказать", - говорит она.

Мошенник сообщил, что подхватил Covid-19 и на лекарства в день якобы идет от 800 до 1000 грн, а он уже 5-й день в столичной больнице. Женщина решила сама выяснить, где он находится и узнать, чем может помочь. После звонка в скорую оказалось, что там пациента с фамилией родственника никуда не увозили, а на Троещине Covid-учреждений нет. В интернете сын Людмилы по номеру телефона обнаружил информацию, что этот человек уже обманывал таким образом людей.

Адвокат Иван Либерман советует не спешить переводить деньги, если позвонил дальний родственник или неизвестный врач. Если вы поняли, что вас обманули, нужно обратиться в полицию. Лучше сразу писать заявление в управление или отделение киберполиции.

"В наше время доверчивость слишком дорого обходится. После того, как вам сообщили, что кто-то болен, свяжитесь с близкими людьми этого больного, уточните, действительно ли он в клинике и ему нужна помощь. Только убедившись в этом, давайте деньги. Обычная полиция вашим делом заниматься не будет. Им не интересна сумма в 200 грн и даже в 20 тыс. грн. А вот киберполиция обязана этим заняться. Часто такие дела расследуются и доходят до суда", – говорит адвокат.

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