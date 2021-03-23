Мошенники крадут деньги украинцев с помощью сим-карт

Сначала мошенники звонят и провоцируют на разговор. Фото: unsplash

Злоумышленники крадут деньги со счетов украинцев, заблокировав и перевыпустив их сим-карты.

Об этом рассказал советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий, пишет "Обозреватель".

По его словам, сначала мошенники звонят и провоцируют на разговор. Затем обращаются в представительство мобильного оператора, называют этот номер и утверждают, что сим-карта принадлежит им, но утеряна.

"В представительстве предлагают пройти поверхностную идентификацию, спрашивают, куда были последние звонки. Мошенники называют номера, из которых сами звонили, и получают доступ к вашему номеру. Бывают случаи, когда сами работники представительств мобильных операторов способствуют им в этом", - говорит Невмержицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники придумали новую схему обмана украинцев

Так мошенники могут получить доступ к интернет-банкингу, пластиковым картам, мобильным приложениям и счетам.

Чтобы защитить свой номер, украинцам советуют зарегистрировать его на паспорт. Если сим-карта будет утеряна, то восстановить ее можно будет только с этим документом.

Сотрудники Киберполиции разоблачили деятельность финансовой пирамиды в Украине. Вкладчиками мошенников стали 55 тыс. человек.