Мошенник обокрал банк на более чем 1 млн грн

Мошенник зарегистрировал юридическое лицо. Открыл счет и получил банковскую карточку. Фото: https://www.facebook.com/cyberpoliceua

Житель Одесской области вместе с двумя сообщниками придумал новую мошенническую схему. Благодаря чему обокрал один из банков на более чем 1 млн. грн.

Работники управления противодействия киберпреступности в Одесской области разоблачили 37-летнего местного жителя. Он с помощью системы онлайн-платежей банковских учреждений, которые не являются резидентами Украины, завладел денежными средствами украинского банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали популярные методы краж денег с карт

Мошенник зарегистрировал юридическое лицо. Открыл счет и получил банковскую карточку. Эта фирма якобы продавала товары по всему миру. На счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. После чего мужчина через Интернет оформил "возврат товара", передает Департамент киберполиции Украины.

Пока банк проводил возвращение транзакции, одессит в нескольких банкоматах снял более миллиона гривен.

Мужчине уже объявили подозрение о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

В прошлом году мошенники похитили 361, 990 млн грн. Сумма по сравнению с 2018 годом выросла на 47,3%. 66% от общего количества мошеннических операций приходится на интернет-мошенничество, 24% - мошенничество в банкоматах с использованием скиминґових устройств.