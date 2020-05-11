Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума

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Мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс МВт.

Это самая низкая за 5 лет мощность АЭС по состоянию на вторую неделю мая на максимуме электропотребления. Об этом сообщают "Наши деньги", ссылаясь на данные ГП "Укрэнерго".

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О наличии тренда на уменьшение мощностей АЭС также свидетельствуют данные по потреблению по каждой второй субботы мая в последние годы.

Падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства в результате мирового эпидемии коронавируса.

Ради экономических интересов олигарха Рината Ахметова украинцам могут повысить стоимость электроэнергии. После жалоб ДТЭК Ахметова на кризис лояльная к ему и.о. министра энергетики Ольга Буславець остановила три блока атомных электростанций, чтоб расчистит рынок для электрогенерации олигарха.