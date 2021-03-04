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четверг, 04 марта 2021 17:01

Монополия ОККО: сколько переплачивают украинские водители

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На топливном рынке Украины возникла монополия: сети заправок ОККО, WOG и SOCAR завышают цены на бензин и дизтопливо.

Об этом пишет УНН.

По данным издания, цены на заправках этих сетей уже перевалили за 31 гривну. При этом в недавнем прайсе на мелкий опт сети ОККО указано, что цена на бензин в среднем по стране составляет порядка 24 грн за литр. Розничным покупателям этот же бензин обходится уже в 31,99 грн. По оценкам экспертов, стоимость работы заправки составляет в среднем от 2,5 до 3 грн за литр. То есть обоснованная цена на бензин А-95 с учетом заработка АЗС должна быть от 26 до 27 грн. "Такая разница в ценах — это не что иное как открытый и наглый грабеж украинских автомобилистов", — пишет издание.

Чтобы обосновать космические цены на топливо, монополисты создают различного рода ассоциации, например Нефтегазовую ассоциацию Украины, которой негласно руководят сами ТОП-менеджеры ОKKO. Основная задача этой "конторы" — отбеливать своих бенефициаров в СМИ и перед госорганами.

 

Платить за сверхприбыли АЗС приходится украинским водителям: в стоимости хлеба, молока и остальных продуктов первой необходимости заложена логистика, а это в первую очередь цена на бензин, которая из-за картельного сговора сегодня намного выше обоснованной стоимости.

"Напомним, в декабре 2019 года президенту Владимиру Зеленскому пришлось вмешаться и фактически заставить участников Нефтегазовой Ассоциации Украины снизить цены до обоснованного уровня. "Возможно, пришла пора президенту снова сказать свое слово, поскольку другие рычаги госрегулирования, явно не могут сдержать непомерные аппетиты топливного "картеля", — пишет издание.

 
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