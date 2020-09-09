Могут вырасти штрафы за превышение скорости: назвали цифры

В июле текущего года Верховная Рада в первом чтении приняла соответствующий законопроект. Фото: unsplash.com

Штрафы для водителей за превышение скорости более чем на 50 км/ч могут повысить в 6,5 раза.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что в июле текущего года Верховная Рада в первом чтении приняла соответствующий законопроект, пишет УНИАН.

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"В этом законопроекте заложено повышение в 6,5 раза штрафов за грубое превышение скорости. Сегодня тот, кто превысил скорость на более чем 50 км, платит только 510 грн. Мы предложили штраф 3400 грн. Это при том, что в Европе за такое нарушение штраф может достигать и 300, и 500 евро", - сказал Геращенко.

С 1 июня патрульная полиция вынесла 833 949 постановлений за превышение скорости, которые зафиксировала автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ПДД.