Мировые цены на нефть могут обвалиться: назвали условия

 
Ексклюзивы
1/5
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 846
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 846
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 243
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 729
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1557
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 441
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1314
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 612
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 126
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 873
Фото
Все фото
6
7
3
5
5
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 729
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1557
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 738
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1314
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 апреля 2021
Просмотров: 225
Яка вона повільна
Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не ...
пятница, 16 апреля 2021 12:36

Мировые цены на нефть могут обвалиться: назвали условия

  Комментировать
Мировые цены на нефть могут обвалиться: назвали условия
Потребление в этом году резко возрастет после прошлогоднего обвала на фоне эпидемии коронавируса. Фото: unsplash

К 2030 году мировые цены на нефть могут упасть до $40 за баррель, если правительства будут настаивать на сокращении потребления топлива. Такой шаг признают необходимым для поддержания планов ООН по ограничению глобального потепления.

Соответствующий прогноз ведущей консалтинговой компании в области энергетики Wood Mackenzie передает enkorr.

В своем отчете организация пишет, что потребление нефти начнет резко падать уже в 2023 году, если будет происходить борьба с выбросами парниковых газов.

"Падение спроса ускорится до 2 миллионов баррелей в сутки и достигнет 35 миллионов баррелей в сутки к 2050-му. Это на 60 процентов снизит выбросы "нефтяного" углерода по сравнению с сегодняшними уровнями", - говорится в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АЗС не снижают цены. Какова стоимость бензина

По прогнозам, потребление в этом году резко возрастет после прошлогоднего обвала на фоне эпидемии коронавируса.

"В результате цены на нефть начнут падать в конце текущего десятилетия. Согласно сценарию ускоренного энергетического перехода, ожидается, что к 2030 году цены на нефть марки Brent уменьшатся и в среднем составят 40 долларов за баррель. К 2050-му - могут упасть до 10-18 долларов", - сообщают в Wood Mackenzie.

Текущие цены на нефть марки Brent составляют около $65 за баррель.

В начале апреля цены на нефть упали на фоне согласия участников ОПЕК+ с мая по июль постепенно ослаблять ограничения добычи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мировые цены на нефть могут обвалиться: назвали условия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
апреля

Впервые женщина-пилот перелетела через Ла-Манш

Основали ведущее учебное заведение

200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы

В результате взрыва в порту погибли почти 600 человек

Похоронная процессия побила витрины магазинов

Студент замкнул все двери и расстреливал других студентов и преподавателей

Как бороться со стрессом

Скандального журналиста расстреляли во время пробежки

Самое читаемое
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление Просмотров: 19521
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
4
 Просмотров: 11034
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
 Просмотров: 9810
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
 Просмотров: 8802
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире 5 Просмотров: 7119
Экономика
Зеленский рассказал, как Россия и "бандиты-мультимиллионеры" препятствуют развитию Украины
Зеленский рассказал, как Россия и "бандиты-мультимиллионеры" препятствуют развитию Украины Просмотров: 243
Киевляне задолжали рекордную сумму за тепло
Киевляне задолжали рекордную сумму за тепло Просмотров: 81
Доллар продолжает дешеветь
Доллар продолжает дешеветь Просмотров: 405
Товар ходовой: откуда везут контрабандные сигареты в Украину
Товар ходовой: откуда везут контрабандные сигареты в Украину
 Просмотров: 1017
В Украине появятся две новые монеты
В Украине появятся две новые монеты Просмотров: 882
Больше всего комментируют
5
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
3
Большинство - за продолжение: спросили мнение киевлян о жестком локдауне
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
2
Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"
2
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
Голосов: 26382
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть