Мировые цены на нефть могут обвалиться: назвали условия

Потребление в этом году резко возрастет после прошлогоднего обвала на фоне эпидемии коронавируса. Фото: unsplash

К 2030 году мировые цены на нефть могут упасть до $40 за баррель, если правительства будут настаивать на сокращении потребления топлива. Такой шаг признают необходимым для поддержания планов ООН по ограничению глобального потепления.

Соответствующий прогноз ведущей консалтинговой компании в области энергетики Wood Mackenzie передает enkorr.

В своем отчете организация пишет, что потребление нефти начнет резко падать уже в 2023 году, если будет происходить борьба с выбросами парниковых газов.

"Падение спроса ускорится до 2 миллионов баррелей в сутки и достигнет 35 миллионов баррелей в сутки к 2050-му. Это на 60 процентов снизит выбросы "нефтяного" углерода по сравнению с сегодняшними уровнями", - говорится в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АЗС не снижают цены. Какова стоимость бензина

По прогнозам, потребление в этом году резко возрастет после прошлогоднего обвала на фоне эпидемии коронавируса.

"В результате цены на нефть начнут падать в конце текущего десятилетия. Согласно сценарию ускоренного энергетического перехода, ожидается, что к 2030 году цены на нефть марки Brent уменьшатся и в среднем составят 40 долларов за баррель. К 2050-му - могут упасть до 10-18 долларов", - сообщают в Wood Mackenzie.

Текущие цены на нефть марки Brent составляют около $65 за баррель.

В начале апреля цены на нефть упали на фоне согласия участников ОПЕК+ с мая по июль постепенно ослаблять ограничения добычи.