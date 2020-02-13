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четверг, 13 февраля 2020 14:49

Минус 2,3 млрд грн: Украине не выгодно существенное укрепление курса валют

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Минус 2,3 млрд грн: Украине не выгодно существенное укрепление курса валют
В бюджете-2020 на начало года говорится о долларе на уровне 27,5 грн. В январе увидели курс 23-24,5 грн/долл. Фото: NewsOne

В январе бюджет недополучил 2,3 млрд грн запланированных поступлений. Это связано с более высоким, чем ожидали, курсом гривны.

"Январь не является показательным, но определенные выводы по выполнению плана основных показателей государственного бюджета могу выразить. Основной вывод такой: год новый, а проблемы те же", - заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщили в ведомстве.

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Государственный бюджет наибольший доход получает с налога на добавленную стоимость. Его платят с импортных товаров. Размер налога зависит от стоимости товаров, на которую влияет курс валют.

В Счетной палате обратили внимание на недостатки макроэкономического прогнозирования в стране. В бюджете-2020 на начало года говорится о долларе на уровне 27,5 грн. В январе увидели курс 23-24,5 грн/долл.

В прошлом году объем государственного и гарантированного долга сократился более чем 100 млрд грн за счет укрепления гривны. В то же время за 9 месяцев 2019 года, по оценке Счетной палаты, укрепление гривны привело к недополучению 20,7 млрд грн доходов госбюджета. 40% объема доходов госбюджета ведется с использованием курса гривны к доллару или евро.

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