Министр объяснил, как ускорить рост экономики

В этом году Кабмин планирует привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Фото: Рубрика

В прошлом году ВВП Украины показал рост на уровне 3,3%.

"На экономическую активность в прошлом году влияла стабильно высокая инвестиционная активность. Также рекордный урожай зерновых, ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн. Покупательной способности населения выросла, а обменный курс гривни укрепился", - написал в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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По его словам, в этом году Кабмин планирует привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций и войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала.

"Какие инициативы мы предлагаем для привлечения инвестиций? Земельная реформа, либерализация рынка труда, приватизация, реформа государственных предприятий, капитальные инвестиции из бюджета, инвестиционные няни, индустриальные парки, продвижение экспорта, развитие транспортной инфраструктуры. Важной предпосылкой для успешной реализации всех этих реформ и инвестиционных инициатив является макроэкономическая стабильность", - пояснил Милованов.

Национальный банк снизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. Регулятор продолжает смягчать монетарную политику, чтобы обеспечить инфляцию на уровне 5%. Также способствовать росту экономики, сообщили в Нацбанке.