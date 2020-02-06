Министр объяснил, как ускорить рост экономики

 
Ексклюзивы
1/5
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 846
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 4410
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 657
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 3753
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1278
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1359
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 846
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 6291
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1197
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5661
Фото
Все фото
20
5
5
6
3
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Видео
Все видео
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 927
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 819
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 468
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3303
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 2070
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
четверг, 06 февраля 2020 11:02

Министр объяснил, как ускорить рост экономики

  Комментировать
Министр объяснил, как ускорить рост экономики
В этом году Кабмин планирует привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Фото: Рубрика

В прошлом году ВВП Украины показал рост на уровне 3,3%.

"На экономическую активность в прошлом году влияла стабильно высокая инвестиционная активность. Также рекордный урожай зерновых, ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн. Покупательной способности населения выросла, а обменный курс гривни укрепился", - написал в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов

По его словам, в этом году Кабмин планирует привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций и войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала.

"Какие инициативы мы предлагаем для привлечения инвестиций? Земельная реформа, либерализация рынка труда, приватизация, реформа государственных предприятий, капитальные инвестиции из бюджета, инвестиционные няни, индустриальные парки, продвижение экспорта, развитие транспортной инфраструктуры. Важной предпосылкой для успешной реализации всех этих реформ и инвестиционных инициатив является макроэкономическая стабильность", - пояснил Милованов.

Национальный банк снизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. Регулятор продолжает смягчать монетарную политику, чтобы обеспечить инфляцию на уровне 5%. Также способствовать росту экономики, сообщили в Нацбанке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Министр объяснил, как ускорить рост экономики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

Во время боя Мухаммед Али спрашивал соперника: "Как меня зовут?"

Как приманить "чаевые": назвали секреты барменов

Полярники переименовали подаренную станцию

Смертник взорвал бомбу в московском метро

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 7 Просмотров: 31248
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 Просмотров: 24742
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 13789
Медсестра убила себя смертельной инъекцией
Медсестра убила себя смертельной инъекцией 1 Просмотров: 7902
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 7380
Экономика
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
 Просмотров: 369
Утром Нацбанк порадовал курсом доллара
Утром Нацбанк порадовал курсом доллара Просмотров: 1170
Подсчитали, сколько в Украине женщин, которые управляют предприятиями
Подсчитали, сколько в Украине женщин, которые управляют предприятиями Просмотров: 162
Сколько стоила самая дешевая квартира в январе
Сколько стоила самая дешевая квартира в январе Просмотров: 621
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
 Просмотров: 4401
Больше всего комментируют
7
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
4
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
Голосов: 23162
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua