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четверг, 09 сентября 2021 19:40

Министр экономики Любченко будет "закручивать гайки" бизнесу осенью - СМИ

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Министр экономики Любченко будет &quot;закручивать гайки&quot; бизнесу осенью - СМИ

Министр экономики Алексей Любченко вместо борьбы со схемами, которые ежегодно выкачивают из страны $1-2 млрд, предлагает залезть в карман бизнесу, который едва выжил после финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Об этом пишет "РБК-Украина", анализируя последние инициативы Любченко в части детенизации и усилении налогового давления на бизнес и обычных граждан, которые в последнее время исходят от министерства.

Журналисты напоминают, как Любченко, будучи главой ГНС, утверждал, что бизнес богат и просто не хочет платить налоги в госказну.

"Они богатые. Давно уже все окупили, применили ускоренную амортизацию, налогов ноль. О налоге на прибыль вообще забыли. Какая ускоренная амортизация, если гарантийный срок панелей 30 лет? Они хотят из бюджета 20 млрд грн, но мы у них самих найдем эти 20 млрд грн налога на прибыль", - говорил Любченко о предприятиях "зеленой" энергетики.

Кроме того, министр – большой поклонник жестких правил и подходов, максимального давления на средний и малый бизнес. В сфере его интересов – ресурсный законопроект №5600, который еще называют "антиолигархическим". Он касается разных видов бизнеса, в том числе, и тех компаний, что никак не связаны с олигархами. В проекте, например, налоговой предоставили право взимать налоговый долг за счет средств должника в банке - по решению самой налоговой, без суда и следствия. Согласно проекту, штрафы будут начисляться без права оспаривания: оспорить штраф можно, но лишь после его оплаты. А еще по решению суда руководителю бизнеса могут запретить выезжать за рубеж, если у компании есть налоговый долг.

Мечта чиновника – всеобщее декларирование, которое позволит налоговикам получать больше от тех, кто работает не в Украине, говорится в материале. Также на "передовой" борьбы с бизнесом - Госслужба по вопросам труда (находится в сфере ответственности Минэкономики). С 1 июля 2021 она в "спайке" с фискалами начала инспекции, чтобы выявить работодателей, использующих незадекларированный труд. По состоянию на 2 сентября, проведено 2463 инспекционных проверок. В результате с 4026 работников договора заключили, но 4,5 тыс. при этом остались без работы, хоть и неофициальной.

Проблема также заключается в том, что нынешнее министерство не готово решать ключевые вопросы, что перед ним стоят, а это – рост инвестиций, повышение платежеспособности внутри страны, развитие отраслей и направлений, поддержка производителей и экспортеров, считают эксперты.

"Ужасное 85 место Украины в глобальном рейтинге конкурентоспособности. "Вещь в себе" – это "классная штука", но основной оценкой результативности вашей работы, уважаемые руководители министерства, является индекс глобальной конкурентоспособности", - отметил на недавней встрече экс-министров экономики экс-премьер-министр Юрий Ехануров, прямо указывая, что Любченко и его команда ориентируются на ложные индикаторы.

Сергей Тигипко, экс-министр экономики, бывший глава НБУ, уверен, что роста экономики в Украине не добиться без существенного прироста инвестиций.

Бывший министр финансов Виктор Пинзеник также говорит о ненадлежащей работе министра и министерства экономики в направлении привлечения инвестиций.

"Мы должны понять фундаментальную проблему - экономику двигают инвестиции, не может экономика развиваться, в которую не вливают деньги. Ни разу с 2000 года мы не имели объемов вливания инвестиций, которые близки были бы к периоду роста - они в два раза меньше были. Если же мы говорим о тех темпах, которые сейчас есть, то это на уровне простого воспроизводства. А если мы хотим иметь прирост, то масштабы инвестиций должны быть совсем другого размера", - считает Пинзеник.

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