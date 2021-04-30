Министерство агрополитики возобновит работу — из бюджета выделили деньги

Минагрополитики профинансировали на 6,8 млрд грн. Фото: Елена Луценко

6,8 млрд грн из госбюджета пойдут на финансирование Минагрополитики. Из-за этого уменьшаются расходы Минэкономики на 6,4 млрд грн и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 434 млн грн.

Президент подписал закон об изменениях в государственный бюджет на 2021 относительно финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия.

"В декабре 2020 года парламент назначил Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия, а Кабинет Министров отменил решение о присоединении Министерства аграрной политики и продовольствия к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Чтобы обеспечить финансирование министерства, закон, который подписал президент, вносит изменения в государственный бюджет на 2021 год и устанавливает расходы Минагрополитики в размере 6,8 млрд грн", — сообщают в Офисе президента.

От Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Минагрополитики перераспределяются объемы предоставления и возврата кредитов фермерским хозяйствам в сумме 50 млн грн.

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Также на 10 млн грн увеличили выплаты Минкульта. На эту сумму уменьшили размер расходов Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Кабмин за месяц до вступления в силу закона должен передать здание по ул. Крещатик, 24 в Киеве Минагрополитики.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс. Закон предусматривает передачу земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность органов местного самоуправления.