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пятница, 12 ноября 2021 17:23

Минфин недофинансирует медицину и военных, рассказывая всем о перевыполнении госбюджета – СМИ

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Минфин недофинансирует медицину и военных, рассказывая всем о перевыполнении госбюджета – СМИ
Глава Минфина Сергей Марченко. Фото: из открытых источников

Несмотря на постоянные заявления о перевыполнении планов поступления налогов, главный провал Министерства финансов - хроническое недофинансирование расходной части бюджета. Денег не хватает даже на армию и медицину. Причина - в неэффективном планировании и авантюризме главы Минфина Сергея Марченко.

Об этом написало интернет-издание Апостроф.

Согласно оперативной статистике, за 10 месяцев 2021 года недофинансирование расходной части госбюджета составило 106,7 млрд гривен (-9,6% от бюджетной росписи на этот период). Из них 75,7 млрд гривен недофинансировано по общему фонду, 30,9 млрд гривен - по специальному.

Невыполнение плана по расходам, требующих дальнейшего финансирования, за 10 месяцев 2021 года составило 62,6 млрд гриве., из которых 25,2 млрд гривен – по защищенным статьям (социальное обеспечение, оплата труда, медикаменты, продукты питания, расходы на командировки, оплата коммунальных услуг и т.д.).

"Даже по ряду основных статей расходов ключевых направлений средства выделялись в неполном объеме. Медицина - "минус" 13,7 млрд гривен: по госгарантиям медобслуживания населения не профинансировано 7,9 млрд гривен, по отдельным медицинским мероприятиям - 3,5 млрд гривен, а развитие скорой помощи и технической базы - на 2,3 млрд гривен. Армия - "минус" 8 млрд гривен: модернизация/ремонт вооружений, военной техники/оборудования - на 4,2 млрд гривен, обеспечение Вооруженных Сил - на 3,6 млрд гривен. Государственный фонд регионального развития - "минус" 1 млрд гривен", - говорится в материале.

Также, по состоянию на 1 ноября 2021 года, объем неоплаченных обязательств (неоплаченные счета) правительства составил 3,7 млрд гривен. "Как показывает практика прошлых лет, особенно конца 2020 года, Казначейство может просто не принимать платежные поручения от распорядителей бюджетных средств без объяснения причин. Косвенным подтверждением этого является тот факт, что в ноябре 2020 года сумма неоплаченных обязательств правительства резко увеличилась с 3,8 млрд гривен на начало ноября до 15 млрд гривен на конец ноября 2020 года", - отмечается в тексте.

Также, по данным авторов, Минфин регулярно "залазит в карман" местным органам власти. "В марте - на 10,3 млрд гривен; в июне - на 12 млрд гривен; в июле - на 10 млрд гривен; в сентябре - на 28,2 млрд гривен. За 9 месяцев 2021 года бюджету не хватало 51 млрд гривен. Причем это не временные кассовые разрывы, которые гасятся каждый месяц, а системное кредитование расходной части бюджета за счет средств местных общин. Фактически это означает, что на 2 млрд долларов своих денег у Минфина не хватает даже несмотря на регулярные заявления о перевыполнении бюджета", - отмечается в тексте.

Данные о перевыполнении бюджета по доходам - всего лишь статистические манипуляции при планировании бюджетных поступлений. Самый яркий пример касается заниженных баз для начисления НДС. Для прогноза по этому налогу Минфин берет заниженный показатель роста экономики.

"Занижение базы налогообложения на 500 млрд гривен приводит к занижению прогнозных объемов поступлений от НДС на 100 млрд гривен в год минимум. Такая "подушка безопасности" позволяет сводить бюджет, не меняя текущую ситуацию", - сказано в тексте статьи.

Чтобы выйти из кризиса, Минфину придется устроить "марафон размещений" ОВГЗ. А их привлекательность возможно повысить только за счет повышения ставок. Потому что после того, как Нацбанк свернул антикризисное финансирование банков, покупать украинские бумаги, по сути, особо не кому.

"Ситуацию не спасет выделение МВФ кредитного транша в ноябре-декабре, даже если это случится. Ни, если мы получим 700 млн долларов, как рассчитывали в Офисе Президента, ни даже при выделении 1,4 млрд долларов, как прочили западные эксперты (прогноз J.P. Morgan). Поскольку недобор по долговым обязательствам для покрытия дефицита уже сейчас намного больше. Разговоры о том, что недобор займов - это экономия для бюджета, не выдерживают критики: когда в стране недофинансируются даже армия и медицина, и даже при "виртуальном" перевыполнении доходов приходится фактически "лезть в карман" местных бюджетов - вопрос не в экономии, а в эффективном управлении привлеченными средствами. А с этим в Минфине, похоже, большие проблемы", - резюмировало издание.

Українські новини
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