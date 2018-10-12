Международные посылки Укрпочтой станет отправлять проще

Укрпочта улучшила сервис для предпринимателей. Фото: informator.news

Укрпочта получила лицензию на таможенно-брокерскую деятельность.

Сервис предпринимателей начал работать с 10 октября, сообщает пресс-служба компании.

"Теперь компания может оказывать услуги таможенного оформления для экспортеров и импортеров. Таким образом Укрпочта упрощает для представителей малого и среднего бизнеса отправления товаров, подлежащих таможенному декларированию", - отметили в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работница Укрпочты течение года присваивала деньги

Как пример, который приводит заместитель гендиректора Укрпочты Александр Перцовский, многие экспортеры обращаются за помощью в оформлении документов при международных отправлений с товарами, которые подлежат таможенному декларированию, например, ювелирные украшения, произведения искусства.

С 10 сентября Укрпочта подняла стоимость доставки писем на 40%. Доставка посылок весом до 10 кг подорожала на 30%. Тарифы на доставку писем будут расти в 2 этапа. С 10 сентября услуга подорожает на 40%. С 1 января 2019-го - на 14,3%.