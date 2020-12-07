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понедельник, 07 декабря 2020 13:37

Метинвест увеличил финансирование экопроектов в 2019 году на 46%

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Метинвест увеличил финансирование экопроектов в 2019 году на 46%
В 2019 году предприятия Метинвеста на 10% сократили выбросы парниковых газов. Фото: Stockworld

По итогам 2019 года, Группа Метинвест увеличила расходы на охрану окружающей среды до $384 млн, что на 46% превышает показатель 2018-го.

Об этом говорится в Отчете об устойчивом развитии компании.

Проекты по экологической модернизации на предприятиях в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье позволили добиться снижения выбросов, повышения энергоэффективности и более рационального использования ресурсов.

В частности, в 2019 году предприятия Метинвеста на 10% сократили выбросы парниковых газов (CO2) по сравнению с 2018 годом, на 9% и 10% снизили объемы потребления и сброса воды соответственно, а также на 22% повысили показатель энергоэффективности.

В компании отметили, что в течение года реализовали ряд важных экопроектов. В частности, на "Азовстали" провели модернизацию доменной печи №3, реконструировали газоочистное оборудование отделения десульфурации чугуна и провели капитальный ремонт коксовой батареи №1.

Продолжился процесс реконструкции агломерационной фабрики ММК имени Ильича, стартовавший в 2015-м. Модернизированная система очистки агломерационных газов поможет уменьшить выбросы пыли на 90% и выбросы оксидов серы - до 42%, отметили в компании.

Северный ГОК начал проект по замене газоочистного оборудования обжиговой машины Лурги 552-A, который планирует завершить в 2021 году. Центральный ГОК провел регулярное техническое обслуживание хвостохранилищ, водопроводных труб и пульпопроводов.

Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведено масштабное техническое обслуживание печей Авдеевского коксохимического завода и "Запорожкокс".

uaprom.info
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