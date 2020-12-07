Метинвест инвестировал $102 млн в охрану труда

Группа Метинвест разработала пятилетнюю дорожную карту для достижения нулевого травматизма. Фото: Интерфакс-Украина

Группа Метинвест разработала и внедрила новую пятилетнюю дорожную карту для дальнейшего улучшения системы управления охраной труда и достижения основной цели – нулевого травматизма.

Об этом сообщается в их Отчете об устойчивом развитии за 2019 год.

Как говорится в документе, первые результаты таких инициатив достаточно убедительны: в 2019 году Метинвест добился самого низкого показателя частоты травматизма в истории Группы (LTIFR – 0,790). Кроме того, Группа первой среди украинских компаний получила престижный международный сертификат в сфере охраны труда и здоровья Vision Zero ("Нулевой травматизм").

Для повышения привлекательности профессий в металлургии и горном деле среди молодежи Группа расширила сотрудничество с профильными университетами и предоставила программу стажировки на своих предприятиях почти трем тысячам студентов.

Отчет об устойчивом развитии за 2019 год был подготовлен Группой Метинвест в соответствии с международными стандартами нефинансовой отчетности GRI (Global Reporting Initiative), а также с учетом рекомендаций Совета по стандартам учета в сфере устойчивого развития (Sustainability Accounting Standards Board).