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Металлурги выступили за ограничение на вывоз лома

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Металлурги выступили за ограничение на вывоз лома
Металлурги выступают за ограничение на вывоз лома вплоть до полного запрета экспорта и пролонгацию действия экспортной пошлины на лом. Фото: Металлургпром

Металлургические предприятия Украины выступают за пролонгацию действия экспортной пошлины на лом черных металлов в размере EUR58/тонна еще на пять лет или даже ужесточения ограничений на вывоз металлолома вплоть до его полного запрещения для нормализации ситуации с обеспечением данным сырьем отечественных предприятий.

Такие мнения и предложения высказывались на состоявшемся в пятницу в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом, организованном по инициативе объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Предваряя обсуждение, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский констатировал, что ГМК генерирует пятую часть ВВП страны, в отрасли работают 200 тыс. украинцев, и в случае дестабилизации ситуации в ГМК, это непосредственно прочувствует около 1 млн граждан страны, а каждый украинец — вследствие снижения поступлений в бюджеты и курсе валюты, а также вследствие других проблем, связанных с нестабильной работой данной отрасли.

Глава правления центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва представил исследования относительного действия экспортной пошлины на металлолом. По его словам, экспортная пошлина помогла сохранению 30 тыс. рабочих мест и созданию 4,2 новых рабочих мест. На первых этапах повышение экспортной пошлины дало фискальный эффект в виде привлечения средств в бюджет до $1 млрд, а также 2,9 млрд грн поступлений в разного уровня бюджеты и активизации деятельности ГМК.

При этом потребление металлолома снижает выбросы СО2, сокращает использование железной руды, угля и электроэнергии.

"Если действие существующей пошлины продолжится на пять лет, то можно говорить о сохранении 21 тыс. рабочих мест и создании около 3,5 тыс. новых мест, а также поступлениях в бюджет от продолжения деловой активности ГМК и инвестициях на уровне 3 млрд грн", — констатировал эксперт.

В свою очередь снижение пошлины до EUR10/тонна — "это минус 25 тыс. рабочих мест, недопоступление в бюджет, и если не будет сырья, то не будет и инвестиций. То есть, с точки зрения экономики, рекомендуется продолжение действия пошлин", делает вывод Гужва.

Представитель "Днепроспецстали" Станислав Чередниченко выступил однозначно за продление существующей пошлины в EUR58/тонна еще на пять лет, так как от этого зависит, будет ли работать предприятие, особенно с учетом сложностей с реализацией продукции из-за ограничений на рынках других стран. При этом он подчеркнул, что Казахстан полностью запретил экспорт металлолома, защищая свой рынок.

"Мы считаем EUR58/тонна — это оптимальный уровень пошлины, который будет сбалансирован на рынке", — считает Чередниченко.

Директор по закупкам ММК им. Ильича Александр Зайченко уточнил, что в металлургическом производстве использование лома снижает экологическое загрязнение, а также повышает энергоэффективность. "Меньше затрат, менее страдает экология. Мы выступаем за продление пошлины, с учетом опыта других государств, пока экономика не станет работать стабильно", — отметил он.

Директор представительства "ArcelorMittal Кривой Рог" в Киеве администрации по правовым вопросам, вопросам взаимодействия с государственными органами и коммуникаций Владимир Ткаченко также выступил за пролонгацию пошлины.

"Мы потребляем 60 тыс. тонн металлолома и могли бы больше потреблять, но есть дефицит сырья. В то же время все страны защищают свои рынки, защищают свое сырье. Это еще очень хорошо, что у нас есть своя железная руда. Также поддерживаем еще на пять лет продление пошлин", — сказал Ткаченко.

Директор "Днепростали" Андрей Коротков сообщил, что за четыре года действия пошлины предприятие не останавливалось из-за нехватки металлолома, тогда как в 2016 году завод "потерял 63 рабочие смены". "В последние годы такого не было, принятые меры были правильными", резюмировал топ-менеждер

Представитель "Запорожстали" Евгений Авджи отметил, что существующая пошлина в EUR58/тонна уже не является заградительной с учетом конъюнктуры рынка и роста цен на лом, и это является тревожной тенденцией и растет экспорт лома. "Поддерживаем инициативу на продление, может даже не на текущем уровне, а с учетом рыночной ситуации цены лома", — сказал Авджи.

Представитель ДМК Максим Березин высказался за более жесткие ограничения по вывозу лома. "Полностью поддерживаем продление пошлины на экспорт, и поддержал бы и ее увеличение, или вообще запрет экспорта лома", — сказал менеджер ДМК.

В связи с этим Кисилевский отметил, что и в ЕС звучат призывы запретить экспорт лома. При этом он указал, что из-за нехватки лома в Украине простаивает современное предприятие "Электросталь" в Курахово Донецкой области. Поэтому данной проблемой обязано заниматься государство.

Директор по закупкам "Азовстали" Борис Любич констатировал, что их меткомбинат является одним из наибольших потребителей металлолома в Украине: "Поэтому для нас обеспечение ломом — болезненный вопрос, мы собираем лом по свей Украине, ищем везде. А в это время он из Одессы отправляется в Турцию".

Народный депутат Украины Муса Магомедов прогнозирует, что часть сил в парламенте будут выступать против продления пошлины: "И нам нужно учитывать точку зрения и ломосборочных компаний".

В свою очередь Кисилевский отметил: "Мы учитываем их точку зрения, но те, кто работает в тени, не собираются из нее выходить".

Народный депутат Сергей Тарута считает, что нужно сделать все, чтобы металлолом оставался в Украине, а не помогать Приднестровью и Турции. "И я бы повысил уровень пошлин, хотя нужно учитывать и интересы тех, кто заготавливает лом, и кто его использует. И нужно, чтобы весь металлолом оставался тут". Парламентарий также высказался за инвестиции в выпуск продуктов прямого восстановления железа из руды — горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, — это снимет проблему нехватки лома.

Українські новини
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