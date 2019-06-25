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вторник, 25 июня 2019 22:32

Максим Нефедов победил в конкурсе на главу налоговой службы

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Максим Нефедов победил в конкурсе на главу налоговой службы
Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов победил в конкурсе. Фото: Facebook

В конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы победил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

До финального этапа конкурса кроме него прошли проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш и руководитель общественной организации Центр развития цифровой экономики, эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварець, передает НВ.

Нефедов в ходе конкурса набрал 16,97 балла. Гармаш не набрал достаточного количества баллов для рейтинговой оценки. Саварець занял второе место с 12,33 баллами.

Конкурс проводила Комиссия высшего корпуса государственной службы.

В ходе собеседования Нефедов отметил, что одна из главных проблем таможни - коррупция. Заявил, что потери госбюджета оцениваются в сотни миллиардов гривен.

Другими проблемами назвал непрофессионализм сотрудников. Он связан с низким уровнем оплаты труда. На таможне зарплаты начинаются от 6 тыс. грн. Существуют проблемы с таможенной инфраструктурой. Из-за этого на таможне постоянно появляются очереди. До сих пор не настроен обмен информацией с таможенными службами других стран.

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"Построение электронной таможни должно быть одним из первых приоритетов, кого бы не выбрали руководителем. Надо признать, уже определенные шаги сделаны. Работает "единое окно" и почти 100% бизнеса оформляется через это окно, но его функционал, мягко говоря, далек от того, чтобы можно было сказать, что электронные сервисы на украинской таможне занимают какие-то первые места в мире", - сказал Нефедов на собеседовании.

Подверженных коррупции сотрудников следует уволить. Нужно повышать зарплаты таможенникам путем увеличения госфинансирования или за счет донорских средств. Стоит предлагать им социальный пакет, считает Нефедов.

6 марта Кабинет министров утвердил положение о реформировании Государственной фискальной службы на налоговую и таможенную службы. Они будут подотчетны Министерству финансов. Соответствующая реформа заложена в тексте меморандума МВФ с Украиной.

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