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вторник, 25 августа 2020 11:00

Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине

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В этом году в Украине посеяли минимальное количество гречки от необходимого продовольственного запаса: нужно 150 тыс. га, имеем 78 тыс. Кроме того, большого урожая крупы не прогнозируют. Поэтому есть основания говорить, что гречка будет расти в цене, рассказал Gazeta.ua исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

Часто слышим о скачках цен на гречку. Крупа может дорожать в несколько раз, потом резко дешеветь. С чем это связано?

До сих пор граждане не забыли о стремительном подорожании гречки в 2016 году. Сейчас разворачивается новая волна повышения стоимости крупы. Это связано с тем, что в Украине за последние 20 лет в 10 раз уменьшились посевные площади под культурой. Их продолжают сокращать ежегодно. Поэтому произошло уменьшение производства гречихи. Она - нишевая культура, имеет ограниченный спрос на мировом рынке. Украинские агрохолдинги отказались от производства. Сейчас гречку выращивают средние и небольшие предприятия. Но из-за ценовых качелей рынок не прогнозируем. При высоких доходах в этом году никто не гарантирует производителям, что они не получат еще большие убытки в следующем. В то же время у нас отсутствует государственная политика по поддержке производства нишевых культур.

Автор: pixabay.com
  Сегодня дешевый сегмент гречки - 30-35 грн/кг. В прошлом году эту же крупу продавали по 10-15 грн.
Сегодня дешевый сегмент гречки - 30-35 грн/кг. В прошлом году эту же крупу продавали по 10-15 грн.

В чем секрет популярности? Ведь о крупе вспоминают в первую очередь.

На подсознании у украинцев гречка имеет наибольшую ценность среди всех круп. Например, политик, даря гречку, пытается сказать избирателю, что ценит и уважает его. С другой стороны, гречка - традиционный продукт. Когда крупа начинает стремительно дорожать, люди пытаются закупить ее впрок. Так чувствуют себя спокойнее.

Кто основной покупатель гречки?

Это средний потребитель, который воспитан на традициях потребления гречки с детства. Он будет покупать ее, несмотря на ценовые качели. Правда рост цены на более 30 гривен за килограмм привел к тому, что объемы продаж крупы сократились. Страна теряет как гречкосеев, так и потребителей гречки. Часто ее заменяют более дешевыми аналогами или новыми необычными для нас видами круп. Всегда остаются традиционные макароны, перловка, рис, ячменная крупа. Однако они не могут полноценно заменить гречку. Она не содержит глютена, имеет повышенное содержание рутина, работает как радиопротектор. Также полезна для больных диабетом, так как только гречишный состав углеводородов разлагается медленно с меньшим количеством сахаров. Особенно это касается зеленой гречки.

Какую гречку украинцы преимущественно покупают в магазинах - отечественную или импортную?

Последние три года на украинский рынок массово попадала российская гречка. Ее завозили через Казахстан и маркировали как казахскую. В России себестоимость гречихи была низкой, поэтому местные производители постепенно захватывали наш рынок. Фактически целенаправленно убивали эту отрасль в Украине. Это один из элементов гибридной войны РФ с Украиной.

В то же время с начала пандемии коронавируса Россия и страны Евросоюза ввели ограничения на импорт гречки, ржи, льна, чеснока, лука. Запрет действовал до 30 июня 2020 года. Пока его не продлили. С другой стороны, переходные запасы гречки, которые Россия могла поставить на украинский рынок, закончились. Также в стране чрезвычайно высокая внутренняя цена. Оптовые поставки в среднем предлагают по 25-28 гривен за килограмм. Это фактически как у нас. То есть финансовые предпосылки, чтобы завозить российскую гречку в Украине отсутствуют.

Кроме России и Казахстана, крупу еще можем поставлять из Польши. Завозить гречку из Китая не имеем возможности. В то же время в Китае, Японии, Индии потребляют совсем другой вид крупы - гречку татарскую. Мы едим гречку обычную. Используем ее прежде всего как крупяные культуры. На Востоке преимущественно потребляют изделия из гречневой муки.

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На прилавках магазинов есть фасованная гречка, есть возможность приобрести на развес. Цена каждой упаковки разная. От чего она зависит?

Для каждой хозяйки на первом месте вкусовые критерии гречки. Поэтому выбрать лучшую можно только после того, как попробуешь. За последние три года из-за ввоза в Украину большого количества импортной гречки качество крупы на прилавках магазинов ухудшилось. Российская гречка не всегда соответствовала государственным стандартам, даже по механическим показателям - имела лишние измельчения, засорения. В то же время крупа украинского производства имеет гораздо более высокое качество. Надо ориентироваться на торговые марки, продающие гречку отечественного производства. Прежде всего это "Сквирянка", "Білоцерківський хлібопродукт".

Цена крупы зависит от вида. Дороже стоит, например, зеленая гречка, выращенная по органическим технологиям, или продукция под марками, тщательно следящими за качеством. Сегодня дешевый сегмент гречки - 30-35 гривен за килограмм. В прошлом году эту же крупу продавали по 10-15 гривен. Надо понимать, что это российская продукция.

В январе–июле 2020-го в перечне продуктов, больше всего подорожавших, была гречка. Цена выросла на 33,7%. По данным Госстата, килограмм стоил 37,2 грн. В то же время в январе 2019-го в магазинах гречку продавали по 16,3 грн/кг. В течение прошлого года и в начале 2020-го крупа постепенно дорожала. Стремительно цена выросла в марте - после введения карантина из-за распространения коронавируса.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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