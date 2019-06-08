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суббота, 08 июня 2019 10:21

Лопнули два банка

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Лопнули два банка
Два банка в Украине прекратили работу

В Украине ликвидировали два финансовых учреждения - УФС-Банк и Прайм-Банк.

5 и 6 июня окончательно подали документы регистратору юридических лиц и банки закрыли. Депозиты вкладчикам вернули. Но, по закону, если сумма вклада составляет более 200 тыс. Грн, возвращают только 200 тыс., А остальные сгорает, - сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов

2020 закроют еще как минимум четыре банка. Процедуру ликвидации до апреля следующего года завершат отношении банков "Софийский", Укрбизнесбанк, "Петрокоммерц-Украина" и Укринбанк.

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По рейтингу надежности финансовых учреждений, в тройку "сильнейших" банков Украины попали финансовые учреждения с капиталом из Австрии, Польши и Германии. Они показали лучшие результаты по критериям: объем уплаченных налогов на прибыль клиентов по депозитам, выполнения экономических нормативов НБУ и кредитные риски.

Главные проблемы банков: высокая долларизация - растет курс и становится сложнее выполнять обязательства, концентрация на отраслях или конкретных клиентах, высокий уровень просроченных кредитов.

Самыми убыточными банками в Украине по итогам 2018 года стал финучреждения с российским капиталом. Проминвестбанк, в частности, потерял 613,5 млн грн, а ВТБ-банк - 66,7 млн грн.

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Дата
08
июня

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