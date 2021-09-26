Литва предоставит Украине военную помощь

Украина получит бронежилеты и баллистические пояса. Фото: Минобороны

Литва передаст украинской армии бронежилеты и баллистические пояса.

Общая сумма снаряжения составит более € 677 тыс., сообщает Klaipeda Diena.

Минобороны подготовило соответствующий проект постановления правительства. Согласно ему, украинской армии передадут 490 бронежилетов на €617 801 и столько же баллистических поясов за €59290.

Предложение поступило в ответ на просьбу союзников украинского правительства.

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Литва ранее уже передавала украинской армии боеприпасы и оружие.

В Конгрессе США предложили увеличить размер помощи по безопасности для Украины на $ 50 млн, до $ 300 млн. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.