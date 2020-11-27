Легализация казино: сколько государство планирует заработать на игорном бизнесе

Кабмин прогнозирует 7,44 млрд грн поступлений от игорного бизнеса. Фото: pexels.com

Кабинет министров прогнозирует 7,44 млрд грн поступлений в специальный фонд госбюджета на следующий год. Эти средства - плата за лицензии для игорного бизнеса.

Такие расчеты содержатся в доработанном ко 2-му чтению бюджете на 2021 год, рассказывает "Сегодня".

В обновленном документе доходы госбюджета предлагают увеличить почти на 21 млрд грн. Одним из источников такого роста доходов станет именно игорный бизнес. Также Кабмин рассчитывает получить дополнительный 1 млрд грн за счет налога на прибыль, и более 6 млрд грн - за счет НДС.

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14 июля Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса. Документ позволяет организацию и проведение азартных игр в казино, в залах игровых автоматов, в сети интернет, букмекерскую деятельность. Казино могут располагать в гостиницах. Президент Владимир Зеленский подписал закон 11 августа.