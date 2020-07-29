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среда, 29 июля 2020 10:36

Курс доллара: назвали риски для мировой резервной валюты

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Курс доллара: назвали риски для мировой резервной валюты
Доллар обесценивается после подписания соглашения, где страны ЕС одобрили пакет мер по спасению экономики от коронавируса. Фото: pixabay.com

Доллару грозит опасность как мировой резервной валюте, говорят в Goldman Sachs Group.

Рост политической неопределенности и опасения очередной волны коронавируса негативно влияют на курс Федерального резерва США, пишет Bloomberg.

Кроме того, опасения связаны с рекордным подорожанием золота - банк повысил 12-месячный прогноз цен с $2 тыс. до $2,3 тыс. за унцию.

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Доллар обесценивается после подписания соглашения, где страны ЕС одобрили пакет мер по спасению экономики от коронавируса. Это повлияло на рост евро.

Уровень долга в США превышает 80% валового внутреннего продукта страны. Это способствует тому, что центральные банки и правительства могут допустить ускорение инфляции.

Есть все предпосылки, что стоимость золота пойдет вверх еще выше, особенно если ситуация с коронакризисом и его последствиями усилятся еще больше. Золото традиционно пользуется повышенным спросом в кризисные времена.

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