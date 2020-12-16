Купить новогоднюю елку: сколько стоят деревья в этом году

Маленькое деревце стоит 250-300 грн. Фото: pexels.com

В 2020 году новогодние деревья снова подорожали. Маленькое деревце в столице стоит 250-300 грн, а большое, под 3 м - до 2 тыс грн. Средняя елка, высотой примерно 1,8 м, обойдется в 600 гривен

В Запорожье новогодний символ стоит почти так же: дерево высотой 2-2,5 м обойдется в 1000-1200 грн, а самое маленькое - в 250 грн. Жителям Славянска за среднюю сосну 1,6-1,7 м придется отдать 600 грн, за самую высокую - до 1000 грн. На одесских рынках цена на деревья варьируется от 200 до 1600 грн, рассказывает Obozrevatel.

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А вот оптом купить хвойных красавиц можно от 50 до 100 грн за штуку. В Чернигове, в питомнике, деревца стоят всего по 50-60 грн.

Если предприниматель выбрал удачное место для торговли, то за сезон он может заработать не меньше $2 - 3 тыс. В некоторых местах в столице заработки достигают 100-150 тыс грн.

Каждое дерево продают в 5, 10, а то и 15 раз дороже, чем купили оптом. Предприниматели говорят, что за день можно продать от 20 до 30 деревьев. Ближе к празднику можно и до 50.

Впрочем, сейчас купить елку можно и в Интернете. А вот на стихийных рынках, которые располагаются вдоль дорог, на въездах в населенные пункты, а также на платформах электричек, покупать деревца не стоит. Вполне вероятно, что такие елки везут из Чернобыльской зоны. Бывают случаи, когда деревья срезают даже на кладбищах.

Главный атрибут новогодних и рождественских праздников - елка. Если же возможности установить ее нет - стоит запастись хвойным лапником. Из него можно изготовить множество оригинальных элементов декора для дома.