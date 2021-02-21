Кулеба объяснил, почему строительство "Северного потока-2" продолжается

Экономическая нецелесообразность проекта "Северный поток-2" свидетельствует о том, что газопровод необходим РФ для подрыва безопасности Украины и Европы в целом.
Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Twitter.
"Стоимость Северного потока-2 давно превысила экономическую целесообразность. Но Кремль далее выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства", - написал министр.
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При этом он подчеркнул, что официальный Киев "защищал и последовательно будет защищать энергетическую независимость Европы от РФ".
Вашингтон давно выступает против реализации "Северного потока-2". Против проекта уже действует пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе Конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.
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