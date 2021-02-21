Кулеба объяснил, почему строительство "Северного потока-2" продолжается

 
Ексклюзивы
1/5
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 1107
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 684
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3150
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 657
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 216
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 306
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 360
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2547
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 342
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 882
Фото
Все фото
7
6
8
18
6
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 360
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1692
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 270
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2061
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 252
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 585
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
воскресенье, 21 февраля 2021 01:29

Кулеба объяснил, почему строительство "Северного потока-2" продолжается

  Комментировать
Кулеба объяснил, почему строительство &quot;Северного потока-2&quot; продолжается
Глава МИД подчеркнул, что официальный Киев "защищал и последовательно будет защищать энергетическую независимость Европы от РФ". Фото: ТАСС

Экономическая нецелесообразность проекта "Северный поток-2" свидетельствует о том, что газопровод необходим РФ для подрыва безопасности Украины и Европы в целом.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Twitter.

"Стоимость Северного потока-2 давно превысила экономическую целесообразность. Но Кремль далее выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства", - написал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2" не выгоден - Байден

При этом он подчеркнул, что официальный Киев "защищал и последовательно будет защищать энергетическую независимость Европы от РФ".

Вашингтон давно выступает против реализации "Северного потока-2". Против проекта уже действует пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе Конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кулеба объяснил, почему строительство "Северного потока-2" продолжается». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
15
 Просмотров: 16722
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
5
 Просмотров: 13635
За тонировку машин могут забрать права, но есть условия
За тонировку машин могут забрать права, но есть условия Просмотров: 8361
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
5
 Просмотров: 7353
Кравчук объяснил, что предусматривает план &quot;Б&quot; по Донбассу
Кравчук объяснил, что предусматривает план "Б" по Донбассу Просмотров: 5823
Экономика
Кому за работу готовы платить 100 тыс. грн
Кому за работу готовы платить 100 тыс. грн Просмотров: 540
Bitcoin снова рванул вверх
Bitcoin снова рванул вверх Просмотров: 225
Война на Донбассе за 5 лет нанесла ущерб Украине на 10% ВВП - исследование
Война на Донбассе за 5 лет нанесла ущерб Украине на 10% ВВП - исследование Просмотров: 117
Газпром сильно уменьшил транзит газа через Украину
Газпром сильно уменьшил транзит газа через Украину Просмотров: 423
Поиск работы: за какими объявлениями чаще всего стоят мошенники
Поиск работы: за какими объявлениями чаще всего стоят мошенники Просмотров: 576
Больше всего комментируют
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
2
"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук
1
"Слуга" пришла в Раду в часах с бриллиантами за 275 тыс.
1
Порошенко сократил разрыв с Зеленским, его партия на первом месте - КМИС и СОЦИС
Голосов: 26139
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть