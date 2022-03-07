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понедельник, 07 марта 2022 18:35

Спецтема: Война России против Украины

Кто сможет получить 6500 грн помощи от государства и как это сделать

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Кто сможет получить 6500 грн помощи от государства и как это сделать
Деньги могут получить жители 12 областей. Фото: pixabay

Украинцы, потерявшие работу из-за нападения России, могут получить помощь от государства во время войны.

Размер ее – 6500 гривен, а оформляется она через Действие по аналогии с "ковидной тысячей", говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Получить деньги можно с 7 марта 2022 г.

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На эту помощь могут претендовать:

1. Действующие ФЛП 1-4 группы, уплатившие ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год.

2. Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и Государственной службы.

В список областей, где будет действовать программа, вошли: Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев.

Официально Минцифры еще не обнародовало алгоритм получения средств. Но уже известно, что оформление будет осуществляться через "Дію" по принципу е-Поддержки.

Украинцам разрешили пользоваться деньгами с арестованных счетов.

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