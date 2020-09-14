Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста

Можно накапливать деньги на будущую пенсию на своем счету в соответствующих пенсионных фондах. Фото: unsplash.com

Существенно повысить пенсии в Украине не удастся. Имеем дефицит Пенсионного фонда. Часть выплат уже финансируем за счет государственного бюджета, рассказал Gazeta.ua экономист Ярослав Жалило.

"Количество пенсионеров выше, чем официально занятых украинцев. Поэтому у нас относительно немного налогоплательщиков в Пенсионный фонд. Часть зарплат находится "в тени", а налоги поступают только с официальной части доходов. Некоторые вообще работает неофициально, то есть не платят единый социальный взнос. Налоги физлицам-предпринимателям насчитывают из размера минимальной заработной платы. С другой стороны, ежегодно растет официальная зарплата. Поэтому увеличиваются отчисления. Но и пенсии нужно повышать. Поэтому дефицит Пенсионного фонда сохраняется", - объясняет экономист.

Добавляет, что проблему можно решить с помощью пенсионной реформы. Необходимо перейти от солидарного к накопительному уровню.

"Можно накапливать деньги на будущую пенсию на своем счету в соответствующих пенсионных фондах. Но это надо делать в течение всей жизни. Улучшить ситуацию не удастся людям предпенсионного возраста, или уже существующим пенсионерам. Они могут рассчитывать на перерасчет в случае роста прожиточного минимума. Те, кто может работать на пенсии, будет продолжать зарабатывать страховой стаж", - говорит Жалило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показатель средней зарплаты для расчета пенсий снизился

По его словам, проблемы ждут украинцев, которые в 1990-е по разным причинам официально не работали. Они не получали страхового стажа, нормы по которому растут каждый год.

"Вскоре большинство граждан, которые достигнут пенсионного возраста, не будут иметь необходимого стажа. Вынуждены будут работать дальше, или получать минимальную социальную помощь. С другой стороны, сохраняется максимальный размер зарплаты, с которой уплачивается единый социальный взнос (15 минимальных зарплат. С 1 сентября - 75 тыс. грн - Gazeta.ua). Если человек официально получает больше, то на остаток налог не начисляется", - подытожил экономист.

В следующем году добавку к пенсиям обещают людям в возрасте 75 лет. Также выплаты вырастут из-за очередного повышения минимальной зарплаты. К концу 2021-го она может составлять 6500 грн.