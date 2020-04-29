Кто получит повышенную пенсию в мае

К пенсиям в среднем добавят 260 грн. Фото: НБУ

В мае пенсии вырастут для 8,4 млн граждан.

Пенсионеры получат на 11% больше из-за планового перерасчета выплат, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

"В условиях карантина правительство выполняет свои обязательства и усиливает программы социальной защиты населения, в том числе обеспечивает рост пенсий", - говорит министр Марина Лазебная.

В среднем добавят 260 грн к выплатам пенсионерам по возрасту, тем, кто получает пенсию по инвалидности, потере кормильца, за выслугу лет.

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Не вырастет пенсия госслужащих, работающих пенсионеров, новых пенсионеров, бывших судей и прокуроров.

Также минимальная пенсия для женщин со стажем 30 лет и мужчин 35 лет вырастет до 2100 грн.

Деньги на выплату повышенных пенсий заложены в бюджете-2020.

С апреля 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет ежемесячно дополнительно к выплатам получают 500 грн. Еще по 1000 грн единоразово выплатили 10,6 млн лиц, имеющих менее 5 тыс. грн пенсии. Соответствующее постановление правительство приняло 1 апреля.