Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка

В Украине картофелеводство становится не выгодным. Частные домохозяйства, дачники ежегодно сокращают производственные площади на 10%. Им выгоднее выращивать ягоды и зарабатывать 30-40 грн за килограмм смородины, рассказала в интервью Gazeta.ua исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

Автор: facebook.com/oxana.rujenkova Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова: "Украине хватает собственной продукции. Мы занимаем 2-3 место в мире по производству картофеля - 22 миллиона тонн. Внутренняя потребность составляет 6 миллионов тонн".

Украинцы жалуются на дорогой картофель. Почему цены выросли?

Сегодня профессиональные хозяйства отпускают мелкий картофель по 3,54 гривны за килограмм. Его забирают супермаркеты и перекупщики. Качественный картофель хозяйства продают по 7-8 гривен. Цены задирают из-за большого спроса. Это связано с опасениями недобора урожая картофеля. Однако он в этом году не является низким. Средняя европейская урожайность составляет 33 тонны с гектара. По украинским хозяйствам в Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Волынской, Черкасской и Черниговской областях урожайность составила от 40 до 48 тонн с гектара. Это больше, чем в Европе. Если сравнивать с предыдущим годом, то урожайность картофеля в прошлом году была 54-56 тонн с гектара. Это был уникальный год. Но урожай прошлого года был фактически гнилым. Хозяйства 30 процентов собранного картофеля отправляли на крахмальные заводы. Мы не советовали потребителям затариваться продукцией на весь сезон, потому что она испортилась бы в подвалах и на балконах. В этом году ситуация значительно лучше. Не видели ни одного поля с гнилой картошкой по профессиональным хозяйствам. Если потребители, паникуя, хотят закупить картофель, то могут это делать. Продукция сохранится до марта, апреля и даже начала мая.

Цены задирают из-за большого спроса

Почему выращивать картофель становится невыгодно?

Картофель более 4 лет был убыточным для хозяйств. Производитель тратит на гектар больше 70 тысяч гривен. Это удобрения, пестициды и дизтопливо. В эту стоимость не входят зарплаты, которые для сезонных работников существенно выросли. Также стоимость паев и хранения. При сборе 40 тонн картофеля с гектара и расходах 70 тысяч гривен производитель зарабатывает копейки. Если он продаст картофель по 3 гривны, то суммарно получит 120 тысяч гривен. Это заработок на уровне 50 тысяч гривен. На сегодняшний день стоимость пая составляет 5 тысяч гривен. Еще нужны деньги на зарплаты. Таким образом картофелеводство последние 4 года в отечественных аграриев превратилось в убыточное хобби.

Украина экспортирует картофель за границу?

Мы не можем поставлять картофель в страны Евросоюза через военные действия. Кроме того, ЕС ввел единые карантинные правила. Украина имеет право поставлять картофель с участков, свободных от карантинных организмов. Это поля, которые с момента посадки картофеля инспектор проверяет 3-4 раза на наличие различных вредителей и сорняков. К сожалению, за 2 года только 8 хозяйств овладели таким механизмом. Поэтому мы потеряли белорусский рынок, который выращивал с украинской семян 70 процентов картофеля. Это иностранные сорта, которые размножали в Украине.

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Откуда завозим картошку?

Украине хватает собственной продукции. Мы занимаем 2-3 место в мире по производству картофеля - 22 миллиона тонн. Внутренняя потребность составляет 6 миллионов тонн. Если у нас недобор урожая на 50 процентов, то это 11 миллионов. Украинцы с голоду не умрут. В то же время сейчас нас забрасывают гнилой российской и белорусской картошкой. Там кардинально расширили производственные площади. Государства компенсировали строительство картофелехранилищ. Сегодня это один из элементов продовольственной войны. Украинские супермаркеты забирают белорусскую картошку, которую завернули Молдова, Сербия и Румыния. Если люди на волне паники нахватают больного картофеля и посадят его, то мы окончательно уничтожим собственные промышленные предприятия. Говорить об отечественном картофелеводстве через 2 года будет нецелесообразно.

Украина имеет право поставлять картофель с участков, свободных от карантинных организмов

Как бороться с некачественным импортом?

Уже направили письмо в Службу безопасности Украины, Государственную фискальную службу, в Кабинет министров с просьбой вернуть инспекторов на границу. Чтобы проверяли картофель, который завозят в Украину. Обратились с заявлением в СБУ, что в украинских супермаркетах продают контрабандный картофель. Также должны действовать сами украинцы. На базарах не ленитесь спрашивать, откуда привезли картофель и какая это продукция. В Украине семенной картофель нельзя завозить под видом обычного товарного, который потребляем. Первый только в процессе выращивания 12 раз обрабатывают пестицидами от вредителей. Он опасен для здоровья. Если на рынке увидели семенной картофель, который продают под видом товарного, пишите жалобу в Госпродпотребслужбу. Она сможет взять пробы продукции на рынке и выставить ноту протеста Беларуссии. Тогда удастся закрыть этот рынок для Украины.

В этом году из-за прохладного лета картофель созрел позже

Картофель подешевеет?

В этом году из-за прохладного лета картофель созрел позже. Имели длинную весну, а лета только полтора месяца. К этому не привыкли ни селекционные компании, ни производители. Картофель так же, как помидор просто не успел вызреть. В середине августа комбайны копали средние и поздние сорта. В них кожура, как у молодого картофеля. Если собирать картофель традиционно заканчивали в последних числах сентября, то в этом году это будет 15-20 октября. Ведь копать ее во многих регионах начали только 1 сентября. Кроме того, из-за засухи земля окаменела. При копании картофель повреждается. Ждем дождя. Во всех профессиональных хозяйствах хранилища будут заполнены. Они пока не выбрасывают на рынок картофеля, как это раньше делали в августе-сентябре. Советуем дождаться конца сентября и затариваться картофелем. Тогда цены пойдут вниз. Килограмм будет стоить 10-12 гривен. К сожалению, ниже картофель продавать нерентабельно. Ведь хозяйства отпускают его по 6-7 гривен. Далее идет накрутка перекупщика и торговой сети.

В прошлом году картофель продавали по 3,5-4,5 грн/кг. Цены начали падать в конце августа. Дешевле всего картофель стоил в октябре - 2,5-3,5 грн/кг. Со второй половины ноября картофель начал снова дорожать.