Кредиты могут подорожать: в НБУ прогнозируют повышение учетной ставки

Выход экономики к устойчивому росту может оказаться сложным. Фото: unsplash

В 2021 году учетная ставка может повыситься до 6,5% - 7,5%.

Такое предположение выдвинули члены Комитета монетарной политики НБУ.

По их мнению, повышение цен в условиях оживления экономики будет отвечать базовому макроэкономическому сценарию. Соответственно, Национальному банку придется проводить более жесткую монетарную политику в 2021 году для сдерживания инфляционного давления.

Прогнозы членов Комитета по учетной ставке на конец 2021 года варьировались в диапазоне 6,5% - 7,5%, но в целом ближе к верхней границе.

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Несколько участников дискуссии считают, что выход экономики к устойчивому росту может оказаться сложным. Пандемия будет сдерживать устойчивое восстановление деловой активности в начале вакцинации. В таких условиях инфляционное давление будет слабее, а Нацбанк сможет поддержать экономику более низкой учетной ставкой. По их мнению, потенциал такого снижения является весьма ограниченным - на уровне 0,5 - 1 п.п.

В НБУ говорят, что траектория учетной ставки также ощутимо будет зависеть от реальных объемов фискальных стимулов в 2021 году.

Национальный банк уменьшил учетную ставку с 8% до 6%. Это самый низкий уровень за историю независимой Украины. В марте 2019-го она составляла 18% годовых. Учетная ставка определяет стоимость денег в стране. Влияет на условия кредитования. Чем меньше она, тем больше возможности у банков снижать проценты по кредитам.