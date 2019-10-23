"Корвалол" в Украине может подорожать – Зеркало недели

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4185
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 37890
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1053
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1800
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3141
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2295
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3087
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3168
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4986
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7425
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1782
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1008
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 1080
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 10:19

"Корвалол" в Украине может подорожать – Зеркало недели

  Комментировать
&quot;Корвалол&quot; в Украине может подорожать – Зеркало недели
АО "Фармак" считает себя изобретателем корвалола и уже 15 лет судится с компанией "Дарница"

Популярные успокоительные капли "Корвалол" в Украине могут подорожать, если АО "Фармак" получит монопольное право на советскую торговую марку.

Об этом пишет издание "Зеркало недели" в журналистском расследовании под заголовком "Война с запахом мяты", которое посвящено затяжному судебному спору между указанными компаниями.

"Если "Фармак" выиграет процесс, он станет монополистом. Монополия ведет к повышению цен, которое больно ударит по основным потребителям "Корвалола" — пенсионерам. Сейчас флакончик мятного лекарства стоит около 15 грн, и столь низкая цена является одной из причин популярности препарата", - пишут авторы статьи.

В качестве примера журналисты приводят газированные напитки "кола", которые производят транснациональные гиганты Coca-Cola и Pepsi, а также локальные производители в разных странах, включая украинскую "Оболонь".

"Ни одна из компаний не стремится запретить продукты соперников, а наличие конкуренции не позволяет кому-либо из производителей взвинтить цены на сладкую газировку", - объясняют авторы статьи.

"Зеркало недели" напоминает, что "Фармак" в нынешнем году выиграл иск у харьковской компании "Здоровье", запретив ей производить препарат "Корвалол-Здоровье".

"До монополии остался один шаг — победа над "Дарницей". Впрочем, последняя сдаваться без боя не собирается. А значит, пенсионеры пока могут смотреть на ценники в аптеках, не хватаясь за флакончик успокоительного", - говорится в материале.

Как сообщалось, "Корвалол" появился в СССР в 1959 году как аналог старого немецкого лекарства "Валокордин". АО "Фармак" считает себя изобретателем "Корвалола" и уже 15 лет судится с компанией "Дарница", требуя отмены госрегистрации препарата "Корвалол-Дарница".

Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" судебный процесс за знак "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum". В настоящее время дело рассматривает Хозяйственный суд Киева, ближайшее заседание состоится 23 октября.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн. Бенефициар компании – Филя Жебровская.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Корвалол" в Украине может подорожать – Зеркало недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу

Студенты добились отставки министра

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 39237
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 18812
Ким Кардашьян - 39: как звезда выглядела до пластики
Ким Кардашьян - 39: как звезда выглядела до пластики
6
 Просмотров: 17048
Внутри ядерного реактора: &quot;Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены&quot;
Внутри ядерного реактора: "Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены"
15
 Просмотров: 14310
&quot;Снимали порно&quot; - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
"Снимали порно" - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
5
 Просмотров: 12492
Экономика
Объяснили, почему бензин на АЗС не дешевеет
Объяснили, почему бензин на АЗС не дешевеет Просмотров: 1278
Автослесарь будет зарабатывать до 70 тысяч гривен
Автослесарь будет зарабатывать до 70 тысяч гривен Просмотров: 1116
Доллар снова дешевеет
Доллар снова дешевеет Просмотров: 810
Зарплаты упали: сколько зарабатывают украинцы
Зарплаты упали: сколько зарабатывают украинцы Просмотров: 666
Счета за коммунальные услуги вырастут: подробности
Счета за коммунальные услуги вырастут: подробности Просмотров: 1629
Больше всего комментируют
11
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
5
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
4
В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
4
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
3
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
Голосов: 22135
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua