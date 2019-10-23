"Корвалол" в Украине может подорожать – Зеркало недели

АО "Фармак" считает себя изобретателем корвалола и уже 15 лет судится с компанией "Дарница"

Популярные успокоительные капли "Корвалол" в Украине могут подорожать, если АО "Фармак" получит монопольное право на советскую торговую марку.

Об этом пишет издание "Зеркало недели" в журналистском расследовании под заголовком "Война с запахом мяты", которое посвящено затяжному судебному спору между указанными компаниями.

"Если "Фармак" выиграет процесс, он станет монополистом. Монополия ведет к повышению цен, которое больно ударит по основным потребителям "Корвалола" — пенсионерам. Сейчас флакончик мятного лекарства стоит около 15 грн, и столь низкая цена является одной из причин популярности препарата", - пишут авторы статьи.

В качестве примера журналисты приводят газированные напитки "кола", которые производят транснациональные гиганты Coca-Cola и Pepsi, а также локальные производители в разных странах, включая украинскую "Оболонь".

"Ни одна из компаний не стремится запретить продукты соперников, а наличие конкуренции не позволяет кому-либо из производителей взвинтить цены на сладкую газировку", - объясняют авторы статьи.

"Зеркало недели" напоминает, что "Фармак" в нынешнем году выиграл иск у харьковской компании "Здоровье", запретив ей производить препарат "Корвалол-Здоровье".

"До монополии остался один шаг — победа над "Дарницей". Впрочем, последняя сдаваться без боя не собирается. А значит, пенсионеры пока могут смотреть на ценники в аптеках, не хватаясь за флакончик успокоительного", - говорится в материале.

Как сообщалось, "Корвалол" появился в СССР в 1959 году как аналог старого немецкого лекарства "Валокордин". АО "Фармак" считает себя изобретателем "Корвалола" и уже 15 лет судится с компанией "Дарница", требуя отмены госрегистрации препарата "Корвалол-Дарница". Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" судебный процесс за знак "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum". В настоящее время дело рассматривает Хозяйственный суд Киева, ближайшее заседание состоится 23 октября. АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн. Бенефициар компании – Филя Жебровская.