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среда, 27 января 2021 09:48

Кому за работу готовы платить более €1 тыс.

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Кому за работу готовы платить более €1 тыс.
Меньше всего платят в гостинично-ресторанной сфере и туризме. Фото: unsplash

Зарплату более 34 тыс. грн в месяц готовы платить специалистам по недвижимости. Намного ниже получают те, кто работает в сельском хозяйстве и строительстве.

Меньше всего платят в гостинично-ресторанной сфере и туризме - в среднем чуть больше 15 тыс. грн, пишет Obozrevatel.

Уровень зарплат в Украине:

- недвижимость - 34,4 тыс. грн,

- сельское хозяйство - 24,3 тыс. грн,

- строительство - 22 тыс. грн,

- транспорт/автосервис - 20,9 тыс. грн,

- производство - 18,7 тыс. грн,

- жилищно-коммунальное хозяйство - 18,6 тыс. грн,

- другие рабочие профессии - 17,4 тыс. грн,

- домашний персонал -16,8 тыс. грн,

- маркетологи/специалисты по PR - 16 тыс. грн,

- туризм/гостиницы/рестораны - 15 тыс. грн.

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В 2020 году ухудшилась ситуация в сферах, которые больше всего страдают от локдаунов. Частично упали зарплаты работников сферы временного размещения и организации питания.

"Наиболее резкое уменьшение зарплат - в сфере авиационного транспорта. Если сравнить с 2018 годом, то средняя зарплата здесь уменьшилась более чем на 40%, и пока границы остаются закрытыми, ситуация с зарплатами в авиации не улучшится", - говорится в материале.

Для безработных украинцев проведут обучение IT-специальностям. После его завершения работодатель обязан трудоустроить безработного минимум на год с установленной заработной платой в размере не менее 2 минимальных зарплат.

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