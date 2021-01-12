Кому повысят зарплаты 2021 года

В этом году в Украине самый большой рост зарплат прогнозируют в сфере сельского хозяйства, логистики, страхования и курьерам. Работникам авиационного транспорта напротив, существенно урежут выплаты.
Эксперты считают, что, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев 2021-го не будет отличаться от предыдущих лет, рассказывает Obozrevatel.
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На повышение зарплат могут рассчитывать рабочие:
- сельского хозяйства;
- логистики;
- страхования;
- информации и телекоммуникации;
- госуправления;
- обороны;
- курьеры.
Худшая ситуация в сферах, наиболее пострадавших от локдаунов. Частично упали зарплаты в сфере гостеприимства: работников гостиниц, заведений общественного питания и тому подобное.
В сфере авиационного транспорта зарплаты уменьшились больше всего - более чем на 40%, по сравнению с 2018 годом.
Среднестатистический работник в Украине отдает почти половину доходов на содержание государства.
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