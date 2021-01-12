Кому повысят зарплаты 2021 года

Работникам авиационного транспорта существенно урежут выплаты. Фото: pexels.com

В этом году в Украине самый большой рост зарплат прогнозируют в сфере сельского хозяйства, логистики, страхования и курьерам. Работникам авиационного транспорта напротив, существенно урежут выплаты.

Эксперты считают, что, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев 2021-го не будет отличаться от предыдущих лет, рассказывает Obozrevatel.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский указом повысил зарплаты работникам лабораторий

На повышение зарплат могут рассчитывать рабочие:

- сельского хозяйства;

- логистики;

- страхования;

- информации и телекоммуникации;

- госуправления;

- обороны;

- курьеры.

Худшая ситуация в сферах, наиболее пострадавших от локдаунов. Частично упали зарплаты в сфере гостеприимства: работников гостиниц, заведений общественного питания и тому подобное.

В сфере авиационного транспорта зарплаты уменьшились больше всего - более чем на 40%, по сравнению с 2018 годом.

Среднестатистический работник в Украине отдает почти половину доходов на содержание государства.