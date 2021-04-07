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среда, 07 апреля 2021 11:14

Кому пандемия позволила заработать больше

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Кому пандемия позволила заработать больше
В марте, по сравнению с январем 2021 года, количество вакансий для таксистов взлетело на 17%. Фото: unsplash

Пандемия изменила перечень самых популярных вакансий, сделав профессию таксиста одной из самых востребованных. В среднем им готовы платить 19 тыс. грн.

Карантин также повлиял на готовность украинцев переехать в другой регион или страну для получения большей прибыли, пишет "Обозреватель".

Представительница кадрового портала Jooble Елена Кирильевнина говорит, что в марте, по сравнению с январем 2021 года, количество вакансий для таксистов взлетело на 17%.

"Все потому, что украинцы теряют работу, кого-то отправляют в неоплачиваемый отпуск, и в итоге приходится искать временный заработок. Самый популярный из них - водители в службу такси", - говорит Елена Кирильевнина.

В результатах опроса рекрутинговой компании ANCOR говорится, что 63% работников физического труда готовы переехать в другой регион страны или за границу ради работы по контракту или вахтовым методом.

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Кирильевнина отмечает, что спрос среди украинских претендентов на работу за границей с приходом карантина только возрос. Самыми популярными направлениями остаются Польша, Германия, Чехия, Литва и Италия.

По словам эксперта по рынку труда Сергея Марченко, из-за карантина работодатели в крупных городах стали более лояльными к удаленной работе.

"Многие люди, которые жили в низкооплачиваемых регионах, как, например, Черниговская, Закарпатская области, Житомир, Кропивницкий, сейчас имеют возможность получать киевские зарплаты", - отметил Марченко.

9 из 10 польских владельцев бизнеса не урезали зарплаты украинцам несмотря на пандемию и планируют в дальнейшем нанимать работников, говорится в результатах опроса OLX Работа.

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