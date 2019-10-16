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среда, 16 октября 2019 11:54

Компанию Ахметова оштрафовали на 53 млн грн за сговор

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Компанию Ахметова оштрафовали на 53 млн грн за сговор
ord Антимонопольный комитет оштрафовал компанию Ахметова на 53 миллиона за сговор

Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Корум Украина" из группы СКМ Рината Ахметова на 53 миллиона гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Также должен заплатить 3,3 миллиона штрафа и АО "НПК "Горные Машины".

"Компании нарушили антимонопольное законодательство во время участия в трех процедурах публичных закупок, проводило госпредприятие "Львовуголь", - сообщил в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев. - Торги проходили через систему Prozorro. Заказчик должен получить врубовые машины для добычи угля (2 процедуры) и элеваторы и конвейеры (1 торги) - в общем почти 330 млн грн".

Однако настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку "Корум Украина" и "Горные Машины" согласовали свое поведение, то есть, сговорились, подчеркнул Терентьев.

Председатель АМКУ заявил, что о заговоре свидетельствуют следующие факты:

• связанность компаний отношениями контроля через общих учредителей;

• наличие общих работников и уполномоченных лиц (например, для получения почты, к слову, в одном отделении)

• предоставление друг другу финансовой помощи;

• продаже / приобретению товаров друг у друга;

• общие средства связи;

• общие IP-адреса;

• общие свойства в файлах и сходство в оформлении документов.

Антимонопольный комитет расценил это как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

"Корум Украина" заявила, что будет обжаловать решение АМКУ в суде. Считает выводы АМКУ такими, которые не основываются на полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в заявлении.

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Компания считает, что установленные АМКУ факты не свидетельствуют о совершении им антиконкурентных согласованных действий.

По результатам указанных в деле торгов, никаких поставок товаров "Корум Украина" не осуществляла и не получила доходов, уверяют в компании.

Монопольное положение на рынке электроэнергии делает политическое влияние олигарха Рината Ахметова гипертрофированным. Такое мнение высказал политолог Петр Охотин.

Он напомнил, что с 1 июля Ахметов получил фактически монопольное положение на рынке электроэнергии для предприятий. В то же время антимонопольный комитет (АМКУ) не увидел в новой системе работы рынка никаких нарушений, рассматривая рынок для населения и для предприятия как единственный.

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16
октября

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