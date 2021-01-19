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вторник, 19 января 2021 12:47

Компания Ferrexpo выросла в международном рейтинге по социальным, экологическим и управленческим показателям

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По итогам 2020 года ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) Rating Группы Ferrexpo – рейтинг, измеряющий устойчивость компании к рискам в рамках экологических, социальных аспектов и корпоративного управления, – улучшился с ВВ до уровня ВВВ, основываясь на последней оценке рейтингового агентства MSCI – ведущего поставщика инструментов и услуг по содействию принятию важных решений для мирового инвестиционного сообщества (ранее известное как Morgan Stanley Capital International).

За последние пять лет рейтинг Ferrexpo повысился благодаря устойчивым показателям в таких сферах, как:

- Улучшение охраны труда и безопасности.

- Улучшение управления персоналом.

- Улучшение корпоративного управления.

- Уменьшение выбросов углекислого газа.

"Ferrexpo уделяет много внимания и инвестирует значительные средства не только в модернизацию производства, но и в экологические и социальные проекты, а также в программы по обучению и улучшению условий труда персонала. Мы рады, что наши старания приносят положительные результаты и такое признание, как присвоение данного рейтинга", – отметили в компании.

  Рейтинг группы Ferrexpo, измеряющий устойчивость компании к рискам в рамках экологических, социальных аспектов и корпоративного управления, улучшился с ВВ до уровня ВВВ
Рейтинг группы Ferrexpo, измеряющий устойчивость компании к рискам в рамках экологических, социальных аспектов и корпоративного управления, улучшился с ВВ до уровня ВВВ
Напомним, что рейтинг агентства MSCI ESG предназначен для измерения устойчивости компании к долгосрочным, существенным для отрасли рискам в рамках экологических, социальных аспектов и корпоративного управления (ESG). Агентство MSCI ESG Research использует основанную на правилах методологию выявления лидеров и отстающих отрасли с учетом их подверженности ESG рискам, а также того, насколько эффективно они управляют этими рисками по сравнению с аналогичными компаниями. Рейтинг также оценивает долевые ценные бумаги и ценные бумаги с фиксированным доходом, кредиты, паевые инвестиционные фонды, торгуемые на бирже фонды и страны.

За дополнительной информацией обращайтесь к:

Ferrexpo:

Rob Simmons [email protected] +44 207 389 8305

MAINSTREAM:

Svetlana Sverchkova [email protected] +38 067 238 4946

Агентство MSCI (www.msci.com) является ведущим поставщиком инструментов и услуг по содействию принятию важных решений для мирового инвестиционного сообщества. Обладая более чем 50-летним опытом в области исследований, данных и технологий, MSCI способствует принятию более эффективных инвестиционных решений, помогая клиентам понимать и анализировать ключевые факторы риска и доходности, а также уверенно создавать более эффективные портфели. MSCI предлагает лучшие отраслевые решения, основанные на исследованиях, используемые клиентами для лучшего понимания и повышения прозрачности инвестиционного процесса. Дополнительную информацию можно найти на сайте.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 год компания произвела 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

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